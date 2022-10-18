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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نصارع الزمن للانتهاء من أعمال قمة المناخ

اعمال قمة شرم الشيخ
اعمال قمة شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إننا نصارع الزمن، وجميع الجهات تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من أعمال قمة المناخ في الوقت المحدد لها.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال “اللاند سكيب” بمطار شرم الشيخ طريق السلام والأعمال الفنية والجداريات والبوابات والهوية البصرية، بمحيط مطار شرم الشيخ الدولي يرافقه المهندس ياسر جاهين ضمن أعمال الاستعدادات لاستضافة مؤتمر قمة المناخ.

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وكان تفقد المحافظ أمس  أعمال اللاند سكيب والزراعات وأحواض الزهور واعمال الدهانات وأعمال التجميل والأعمال الفنية، والجداريات والهوية البصرية .
وفي سياق متصل تفقد المحافظ، أعمال تطوير السوق التجاري القديم، وأعمال إنشاء منطقة مصر القديمة وهو نموذج محاكاة للقاهرة القديمة لإحياء والحفاظ على التراث، وساحة مسجد الصحابة بعد تطويرها وإنشاء نافورة مياه مضيئة وأحواض زهور ومساحات خضراء، وأعمدة ديكورية.
وتفقد المحافظ خلال الجولة نقاط توزيع الاكياس القماش بديل البلاستيك ضمن مبادرة " لا للأكياس البلاستيكية، بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تنفذ ضمن خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 

اعمال القمة

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اللواء خالد فودة نصارع الزمن شرم الشيخ أعمال قدم وساق

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