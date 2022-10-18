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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تطلق النسخة الاولي من اسبوع التوظيف "Career Week 2022"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحت رعاية  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ،  ايمن فريد مدير مركز التوظيف ،  ريم الكباريتي المدير التنفيذي لإدارة روابط الخريجين بالجامعة.

تقيم جامعة عين شمس النسخة الأولى من اسبوع التوظيف " Carrier Week 2022" والذي يأتي بالتعاون مع ما يقارب ٣٧ شركة من الشركات و المؤسسات والذي يستمر علي مدار ثلاثة ايام.

وذلك بحضور   ولاء شتا -الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا – ممثلاً عن وزير التعليم العالي ، هبة صالح  رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ممثلة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مهندس أيمن قطامش – رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني - ممثلاُ عن وزير القوى العاملة ، وعدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات، ومديري المراكز، أ. سما سنجر ، المدير التنفيذي لمركز التوظيف .

وأوضح ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان مركز التوظيف هو مركز رائد ومعنى على مدار العام بتلقى أفكار وتأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل وهو ما سيكون له مردود على المستوى الدراسى من إضافة المهارات اللازمة لسوق العمل، موضحا أن هذا الملتقى سيكون تقليدا سنويا تعكف على تنظيمه الجامعة ليكون اكبر ملتقى التوظيف فى الشرق الأوسط  ، لافتاً الى ان الهدف من أسبوع التوظيف هو إقامة جسر تعارف بين  طلبة و خريجين جامعة عين شمس الموهوبين مع كبريات الشركات المحلية و العالمية، الى جانب الاستفادة من تجارب عدد من الخبراء في عديد من مجالات سوق العمل إلى جانب تقديم فرص تدريبية و توظيفية لطلاب الجامعة و محادثات مهنيةو دوائر توجية وإرشاد مهنى بالاضافة إلى عقد عدد من الشراكات مع عدة جهات منها البنك المركزي وعدد من البنوك كما نستهدف فتح مقرات داعمة لهم في -فخر جامعة عين شمس- مركز الابتكار وريادة الأعمال I Hub ليكون بمثابة مركز دائم للمبتكرين من طلاب جامعة عين شمس وخريجيها.

وأضاف ان الجامعة تستهدف إنتاج جيل واعد من الطلبة والخريجين كما توفر لهم عدة منابر لوضعهم علي اول طريق سوق العمل منها مركز تنمية المهارات ومركز الابتكار وريادة الأعمال.  

جدير بالذكر  أن أسبوع التوظيف يقام على مدي ثلاثة أيام تقسم بها الكليات كالتالي  اليوم الأول ١٨ اكتوبر  كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات، الطب و التمريض

اليوم الثاني الأربعاء، ١٩ أكتوبركلية التجارة
اليوم الثالث والاخير الخميس، ٢٠ اكتوبر كليات الألسن، الأداب ، الحقوق و التربية

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير التعليم التعليم العالي رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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