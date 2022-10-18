إلهي ستروس معانا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب لافتة جماهير أسوان.. تفاصيل

«زعيم الصعيد.. إلهي ستروس معانا يا رب»، لافتة رفعتها جماهير نادي أسوان تحمل هذه العبارة، قبل انطلاق مباراة فريقها أمام الاتحاد في المواجهة التي تقام على ملعب أسوان، في افتتاح مسابقة الدوري المصري 2022، لتتسبب في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظن عدد كبير من على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جماهير أسوان أخطأت في كتابة العبارة، حيث كان من المفترض أن تكتب «إلهي استرها معانا يا رب».

لافتة جماهير أسوان

لكن جماهير أسوان وعشاق زهرة الجنوب، أوضحوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن العباراة ليست خطأ، حيث أن “ستروس” كلمة نوبية تعني “استرها”، وبالفعل هذا هو المعني الصحيح

صفقات أسوان هذا الموسم:

وكان فريق أسوان العائد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة، تعاقد مع ربيع ياسين، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، كما ضم النادي 19 صفقة، في الميركاتو الصيفي الماضي.

الجابوني ماليك إيفونا من بيليكان الجابوني - المغربي أحمد بلحاج من إنتر كلوب الأندوري - الليبي محمود بن والي من النصر الليبي - وأحمد حمودي في صفقة انتقال حر - محمود صابر من سيراميكا كليوباترا - جمال السعيد من سيراميكا كليوباترا - عبد الرحمن العشري من إنبي - صابر الشيمي من إيسترن كومباني - ميدو مصطفى من البنك الأهلي - محمد حمدي زكي في صفقة انتقال حر، إسلام صلاح من المصري - محمود عبد الحكيم من الداخلية - يوسف أحمد حسن من بورتو السويس - إبراهيم عايش من وادي دجلة - محمد شيكا من بتروجت - ميدو العطار من النصر - عماد فتحي من المقاولون - الأنجولي ديلسون كاموني من لوبيتو الانجولي - رفائيل اياجوا من لوبي ستارز النيجيري.