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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشكيل فاركو لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

صدى البلد

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو عن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غوما _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي"  _ أحمد صغيري.

خط الوسط: أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم: أحمد شريف _ محمد زكريا "شيكا".

وجاء بدلاء فاركو أمام البنك الأهلى علي النحو التالي :

محمود السيد _ جابر كامل _ أحمد عوض _ بلال جمال _ محمود عماد _ زرقي حمرون _ مروان مجدي _ زياد طلبه _ حسن طارق

الأهلى الدوري المصري أحمد عوض الدوري المصري الممتاز خط الدفاع رامي صبري البنك الاهلي أحمد عبد العزيز

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