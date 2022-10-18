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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبات برلمانية بتحديد سعر أعلاف الدواجن وانتقادات لحماية المستهلك لتنصله من المسئولية

لجنة الزراعة خلال
لجنة الزراعة خلال اجتماعها اليوم

حذر النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، من حدوث أزمة في صناعة الدواجن حال عدم توافق حجم كميات الأعلاف المفرج عنها مع حجم الإنتاج الداجنى.

 

 جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، و بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن. 

 

وقال البنا، حال عدم توافق حجم الكميات مع حجم الانتاج في مصر، سيكون هناك فجوة في الإنتاج، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل الإنتاج الداجنى في مصر . 

 

وانتقد البنا، وجود فرق سعر كبير بين أسعار استيراد الأعلاف وما يتم بيعها للمربين في السوق، مشيرا الى ان فرق السعر مبالغ فيه يصل الى عشرة آلاف جنيه، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بالافراج عن الدولار ، قائلا، لايجوز ان تجتهد الدولة لتوفر الدولار ثم يقوم البعض باستغلال ذلك لتحقيق أرباح خاصة مبالغ فيها. 

 

وطالب البنا الحكومة بأن تلزم التجار المستوردين بأسعار بيع للأعلاف تحقق هامش ربح مناسب لهم، دون مبالغة، وذلك للحفاظ على صناعة الدواجن. 

 

وتابع عضو مجلس النواب، لا نريد أن نصل إلى مرحلة استيراد الدواجن، حتى نحمى صناعتنا الوطنية، وتقليل البطالة. ومن جانبه انتقد النائب هشام الحصرى، تنصل جهاز حماية المستهلك من مسئوليته في الرقابة على سوق الأعلاف. 

 

وطالب في كلمته، الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الافراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن.

 

 وقال الحصرى، عدم الرقابة الجادة، يقول للمستورد ارفع السعر، وهو أمر غير مقبول.

 

 وشدد الحصرى على أهمية الجهود اللى تبذلها الدولة في ذلك القطاع، محذرا، حال عدم الرقابة يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

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