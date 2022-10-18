إيران ترد رسميا على تقارير إرسال أسلحة إلى روسيا وتوجه رسالة لأوكرانيا

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على التقارير التي تفيد بأن إيران أرسلت أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رداً على التقارير التي تفيد بإرسال إيران أسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا: "هذه المزاعم غير صحيحة".

وأضاف كنعاني أن “هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ومبنية على معلومات كاذبة وافتراضات متحيزة وهي جزء من حملة سياسية معادية من قبل المؤسسات الإعلامية في الدول المعادية لإيران، ونعلن منذ الآن استعدادنا للحوار والتفاوض مع أوكرانيا لإزالة هذه الاتهامات والمزاعم”.

وأشار كنعاني إلى أنه “منذ بداية الصراع، دأبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على معارضة استمرار الحرب، وعلى التأكيد على ضرورة وقف النزاع وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفي هذا الصدد، أكد وزير خارجية أنه عقد اجتماعات واتصالات عديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني بشأن الازمة الأوكرانية”.

وأكد كنعاني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال تبني موقف واضح ودقيق، تحترم دائمًا المبادئ الأساسية للسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية والتكامل لجميع البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، وذلك على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.