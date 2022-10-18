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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تتحدى الغرب وتوافق على إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى روسيا

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال مسؤولان إيرانيان كبيران، إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، في خطوة من المرجح أن تثير غضب أمريكا والقوى الغربية الأخرى.

 

وتم الاتفاق على صفقة في 6 أكتوبر، عندما زار النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ومسؤولان كبيران من الحرس الثوري الإيراني ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي موسكو لإجراء محادثات مع روسيا بشأن تسليم الأسلحة.

 

وقال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، مطلع علي الأمر، “لقد طلب الروس المزيد من الطائرات المسيرة وتلك الصواريخ الباليستية الإيرانية بدقة محسنة، خاصة عائلة صواريخ فاتح وذو-الفقار”.

 

وأكد مسؤول غربي مطلع على الأمر ذلك، قائلا إن هناك اتفاقا ساريا بين إيران وروسيا لتقديم صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض، بما في ذلك صاروخ “ذو-الفقار”.

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وبالأمس، قال البيت الأبيض، إن إيران كذبت عندما ادعت أن الطائرات المسيرة في البلاد لم تستخدم في الضربات الروسية على أوكرانيا.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: “هناك أدلة واسعة على استخدامها من قبل روسيا ضد كل من الأهداف العسكرية والمدني’. لقد رأيتم جميعا أيضا التقارير هذا الصباح حول ما يبدو أنه غارة إيرانية بطائرة مسيرة في وسط مدينة كييف. ومع ذلك، تواصل إيران الكذب بشأن هذا الأمر. لم يكونوا صادقين”.

 

وأشارت إلى أن إيران تدرس إرسال المزيد من الأسلحة إلى روسيا، على الرغم من ادعائها معارضة الحرب في أوكرانيا. 

أمريكا ايران روسيا الصواريخ الباليستية الحرس الثوري الإيراني موسكو

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