لمواجهة الطائرات المسيرة.. أوكرانيا تتحدى روسيا بسلاح غامض

أطلق مدون أوكراني مبادرة تمويل جماعي لشراء نظام دفاعي لـ الجيش الأوكراني لمواجهة المسيرات الروسية، ومن غير الواضح ما هو نوع النظام الموجود لمواجهة الطائرات المسيرة التي تستهدف حاليا البنية التحتية الأوكرانية.

وقال إيجور لاتشنكوف، الذي يصف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “مؤثر أوكراني”، لراديو “إن في”، إنه أطلق حملة تمويل جماعي لجمع 100 مليون هريفنيا أوكرانية “2.7 مليون دولار” لشراء سلاح قائم على الرادار لمواجهة الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

ويعتقد أن الطائرات المسيرة، التي يشار إليها بصورتها الظلية المميزة لجناح دلتا وتحليقها على ارتفاعات منخفضة، هي نسخ روسية معدلة من طائرة “شاهد-136” الإيرانية الصنع، وهي طائرة بدون طيار مستقلة من طراز “كاميكازي”.

وعلى الرغم من لقطات الفيديو التي تظهر أجهزة مماثلة تدمر أهدافا في أوكرانيا، لم تؤكد موسكو ولا طهران رسميا استخدام هذه الطائرات المسيرة، وتؤكد إيران أنها لم ترسل أسلحة إلى أي طرف في النزاع.

وبحلول يوم السبت، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيل فيدوروف على “تلجرام” أن مبادرة التمويل الجماعي جمعت 150 مليون هريفنيا “4.08 مليون دولار”.

ومع ذلك، قال لاتشنكوف لراديو “إن في”، إنه “لا يستطيع الإعلان عن اسم النظام حتى نشتريه لأسباب أمنية”، مشيرا إلى المنصة القائمة على الرادار فقط باسم “صياد شاهد”.

ومن غير الواضح نوع الجهاز الذي يمكنه تجاوز نظام توجيه شاهد، الذي يعتمد على نظام القصور الذاتي من أجهزة استشعار الحركة والجيروسكوبات لتوجيه نفسه إلى الهدف.

وزعمت مصادر أوكرانية أن روسيا قامت بتحديث “شاهد” لاستخدام توجيه الأقمار الصناعية، والذي يمكن نظريا التشويش عليه من الأرض.

وليس لدى الجيش الأمريكي طريقة فعالة للدفاع ضد الطائرات المسيرة مثل شاهد-136 في الوقت الحالي.