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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب شباب الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بإسبانيا

صدى البلد

يشارك المنتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة في بطولة العالم والمقامة بإسبانيا خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وتضم البعثة كلًا من: "جنا عبد القادر - جنة الوزيري - ريم حسين - يوسف محمد - محمد حجازي - سيف عمر".

ويقود الفريق فنيًا آلاء يوسف المدير الفني للمنتخب، فيما يقود البعثة كريم شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبعثة.

ومن المقرر، أن تقام قرعة البطولة بعد قليل عقب الإنتهاء من الإجتماع الفني للبطولة والإستقرار على المنتخبات المشاركة وتحديد المجموعات.

وكان الفراعنة قد خاضوا معسكر تدريبي في تركيا استعدادًا لهذه البطولة المونديالية كما حصد أبناء النيل على 3 ميداليات في بطولة بنين الدولية والتي أقيمت الشهر الماضي بواقع ذهبيتين وفضية.

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