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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تساند السعودية بشأن خفض إنتاج النفط

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، مساندتها موقف المملكة العربية السعودية بشأن خفض إنتاج النفط، معتبرة قرار المملكة بأنه "قرار وجيه".

وذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية، "أنه وفقا لما أثاره قرار مجموعة (أوبيك +) من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض إنتاج النفط بداية من مطلع نوفمبر المقبل، يعد موقف لمملكة العربية السعودية من هذا القرار الذي اتخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيها".

وأضاف البيان: "يعد القرار وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية، والتي تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء".

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