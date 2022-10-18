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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستنياكم.. أنغام تروج لـ حفلها القادم في التجمع الخامس

انغام
انغام

 

أعلنت المطربة أنغام عن استعداها لـ إقامة حفل غنائي جديد لها في التجمع الخامس، وذلك في يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل، بمسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي.


حفل أنغام في التجمع الخامس

وروجت أنغام للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ شاركت بوستر حفلها، وعلقت عليه، قائلة: " مستنياكم يوم ١١/١١ في مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي التجمع الخامس، التذاكر متاحة الآن من خلال تيكتس مارشيه"


برنامج أنغام الجديد

هذا وتتألق النجمة أنغام، خلال الفترة الحالية في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال إطلاق برنامج يحمل اسمها على قناة dmc، ويعرض في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستضيف خلاله عدد من نجوم الفن والغناء، فضلا عن عدد من الإعلاميين.

أخر أعمال أنغام

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم. 

 

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IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢١٤٥٣٢
المطربة انغام التجمع الخامس حفل غنائي النجمة أنغام نوفمبر المقبل كايرو فيستيفال سيتي مسرح الماركي

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