خدمة اجتماعية حلوان: الخميس أخر موعد لاستلام ملفات المحولين

اعلنت ادارة شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان للطلاب المحولين من كليات مناظرة انه يجب سداد المصروفات الدراسية في موعد اقصاه الخميس ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٢ .



حيث نوهت ادارة الكلية ان اخر موعد لتسليم ملفات الطلاب المحولين " انتظام ، انتساب " و سداد المصروفات الدراسية هو نهاية الاسبوع الجاري .

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد فعّلت خدمات الكترونية لدفع المصروفات الدراسية وتقديمات الطلاب لاستخراج الكارنيهات الخاصة بطلاب الجامعة فى أسرع وقت .

وأوضحت جامعة حلوان ان خطوات دفع المصروفات الدراسية هى :

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك او الخدمات الالكترونبة و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالشركة التى تم الايداع بها .

٣- يتم السداد عبر فروع كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

