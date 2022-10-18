عقب تصريحات الغابة.. مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يعتذر للعالم

اعتذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تصريحاته التي وصف فيها أوروبا بـ"الحديقة" بينما شبه العالم خارجها بـ "الغابة".

وأثارت تصريحات بوريل الأخيرة سخطا وجدلا واسعا، حيث استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، إيميل بولسن؛ احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بلجيكا، والتي اعتبرتها أبوظبي "عنصرية وغير لائقة".

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي: "استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلة بمدير إدارة الشؤون الأوروبية، محمد الشحي، ونائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ريم قطايت.. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، السيد بولسن، وطُلب من مكتب الممثل السامي، تقديم تفسير مكتوب لتعليقات الممثل السامي المؤذية والعنصرية".

وأكدت الخارجية الإماراتية، بحسب البيان، رفضها لتصريحات بوريل العنصرية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تساهم في تفاقم أزمة المناخ، والتعصب والتمييز على مستوى العالم.

ووصف بوريل، الأسبوع الماضي، العالم خارج الاتحاد الأوروبي، بأنه "أدغال" يمكن أن "تقوم بغزو" الاتحاد، في تشبيه استحضره من حقبة الاستعمار، وهو ما أثار انتقادات واسعة له.

وقلل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، من أهمية انتقادات طالت تصريحات له، اعتبرت غير دبلوماسية، بشأن مواضيع حساسة.

وأثار المسؤول الإسباني، الدهشة؛ عقب تصريحات جريئة متعلقة بعدد من المواضيع، من التهديد النووي الروسي، إلى توبيخ دبلوماسي.