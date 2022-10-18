عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب تصريحات الغابة.. مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يعتذر للعالم

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

اعتذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تصريحاته التي وصف فيها أوروبا بـ"الحديقة" بينما شبه العالم خارجها بـ "الغابة".

وأثارت تصريحات بوريل الأخيرة سخطا وجدلا واسعا، حيث استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، إيميل بولسن؛ احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بلجيكا، والتي اعتبرتها أبوظبي "عنصرية وغير لائقة".

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي: "استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلة بمدير إدارة الشؤون الأوروبية، محمد الشحي، ونائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ريم قطايت.. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، السيد بولسن، وطُلب من مكتب الممثل السامي، تقديم تفسير مكتوب لتعليقات الممثل السامي المؤذية والعنصرية".

وأكدت الخارجية الإماراتية، بحسب البيان، رفضها لتصريحات بوريل العنصرية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تساهم في تفاقم أزمة المناخ، والتعصب والتمييز على مستوى العالم.

ووصف بوريل، الأسبوع الماضي، العالم خارج الاتحاد الأوروبي، بأنه "أدغال" يمكن أن "تقوم بغزو" الاتحاد، في تشبيه استحضره من حقبة الاستعمار، وهو ما أثار انتقادات واسعة له.

وقلل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، من أهمية انتقادات طالت تصريحات له، اعتبرت غير دبلوماسية، بشأن مواضيع حساسة.

وأثار المسؤول الإسباني، الدهشة؛ عقب تصريحات جريئة متعلقة بعدد من المواضيع، من التهديد النووي الروسي، إلى توبيخ دبلوماسي.

بوريل جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي اوروبا وزارة الخارجية الإماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

موضوعات متعلقة

عقلية استعمارية.. إيران توبخ بوريل بعد تشبيه العالم بالأدغال

توبيخ دبلوماسي.. كيف ردت الإمارات على تصريحات "بوريل" العنصرية المستفزة؟

الإمارات تحتج على تصريحات بوريل الأخيرة وتطلب تفسيرا لها

أوروبا حديقة وباقي العالم أدغال.. أول تحرك عربي ضد تصريحات بوريل

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2022

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

فولفسبورج يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بمشاركة مرموش

الكويت ترحب بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أحد المفرج عنهم بالعفو: عدنا للحياة من جديد والرئيس يشعر بآلامنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

ادرجها في نظامك الغذائي.. 7 أطعمة شائعة ترفع المناعة وتحارب السرطان

سعر غير متوقع لـ فستان منة شلبي فى جائزة موريكس

فيديو

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ