الراقصة لورديانا تثير الجدل بصورة جديدة من أحدث ظهور| شاهد

شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور، ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وخطفت لورديانا الأنظار بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها، وانهالت عليها تعليقات المتابعين.

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وعلي جانب آخر كشفت الراقصة البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.



وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".



وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.