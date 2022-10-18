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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الراقصة لورديانا تثير الجدل بصورة جديدة من أحدث ظهور| شاهد

لورديانا
لورديانا

شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور، ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وخطفت لورديانا الأنظار بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها،  وانهالت عليها تعليقات المتابعين.

IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٦٢٧
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٦٢٧


وعلي جانب آخر كشفت الراقصة البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.


وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".


وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

 

IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٧٢٧
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٧٢٧
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٦٤٨
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٦٤٨
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٦٢٧
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢٣١٦٢٧
فستان احمر مكشوف الراقصة لورديانا البرازيلية اطلاله جريئه الأحمر الناري تثير الجدل

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