هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات.. الإفتاء نجيب

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات . . قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء إن حكم إخراج الزكاة على دفعات يجوز في حالة إخراج الزكاة مقدما مثلا اذا كان ميعاد دفع الزكاة في رمضان فيجوز اخراجها على دفعات قبل هذا الشهر ولكن لا يجوز بعده .



وأوضح خلال رده على سؤال "ما حكم إخراج الزكاة على دفعات وهل يجوز دفعها من مال غير المال الذي تدفع له الزكاة ؟" من خلال موقع اليوتيوب انه يجوز ان يدفع الانسان الزكاة من مال اخر غير الذي بلغ نصاب الزكاة لان المال في الاسلام لا يتعين بالتعين والمطلوب من الانسان بالنسبة للزكاة أن يقدر النسبة الواجبة عليه ويخرجها للفقراء والمساكين في موعدها ويخرجها من اي نوع مال يملكه سواء كان مال الزكاة او هدية او غيره .

