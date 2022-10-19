نشرة المرأة والصحة: ترند قاتل ينتشر بين الأطفال والشباب .. احترس هذه الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

اعتاد أغلب الأطفال والشباب فى الفترة الأخيرة على تقليد أى ترند تيك توك بشكل أعمي وكل ما يفكرون فيه هو الانتشار على السوشيال وتحقيق مشاهدات عالية.

تونر منزلي لعلاج أصعب أنواع حب الشباب



يعد حب الشباب الدهني من أصعب المشكلات التى تواجه النساء والفتيات بل والرجال أحيانا ولكن الأمر يكن أكثر صعوبة لأنه يزيد من إفراز الدهون فى هذه المنطقة.

كارثة .. 3 أنواع من الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى



كشف الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، عن أخطر أنواع الجبنة غير الصحية يتداولها الباعة الجائلين وبعض المحلات وتكن أقل فى السعر ولكن تأثيرها مدمر للصحة.

نوع من الأعشاب يحارب الزهايمر.. موجود في كل بيت



الزهايمر وضعف الذاكرة من أخطر الأمراض في العصر الحديث، حيث أن عدد كبير من الشباب يعانى من كثرة النسيان وعدم القدرة على التركيز بشكل يشبه كبار السن.

كما زاد انتشار مرض الزهايمر بين كبار السن وهو نوع خطير من فقدان الذاكرة يجعل الإنسان ينسى كل شئ فى حياته بشكل تدريجي لدرجة أنه لا يعرف أهله أو حتى اسمه.



إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مغذية وسريعة

يسعى البعض لمعرفة طريقة سهلة تساعده فى إعداد وجبة غداء بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.