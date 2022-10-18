تونر منزلي لعلاج أصعب أنواع حب الشباب

يعد حب الشباب من أكبر المشكلات التى تواجه النساء والفتيات ولكن الأمر يكن أكثر صعوبة مع يمتلكن بشرة دهنية لأن حب الشباب بها يكن ممتلئ بالدهون.

ويعرف عن حب الشباب الدهنى أنه من أصعب أنواع الحبوب التى تنتشر على البشرة ويستغرق علاجه فترة طويلة جدا كما أن مظهره سئ جدا.

ووفقا لما جاء فى موقع “بولد سكاي” فيمكن صنع تونر منزلي لعلاج حب الشباب الدهني بتكلفة بسيطة جدا فى متناول الجميع من خلال استخدام الخل.

ويرجع السر فى خصائص الخل مضادة للجراثيم تحافظ على البكتيريا الضارة وتركيبته الحمضية مما يجعله قادرا على حماية البشرة من الحبوب والبثور وعلاج حب الشباب الدهني.

حب الشباب الدهني

ويساعد تونر الخل على التحكم في إنتاج الزيت في الجلد لمنع انسداد المسام وبالتالي ظهور حب الشباب.

مكونات تونر حب الشباب

ملعقة كبيرة خل أبيض

حوض ماء

طريقة عمل تونر حب الشباب