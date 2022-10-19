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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة تبدأ من 90 ألف جنيه.. صور

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع مختلفة من السيارات، حيث تناسب تلك الطرازات أصحاب الدخول المنخفضة والشباب، لما تمتلكه هذه الإصدارات من مميزات ووسائل راحة وأمان مقارنة بسعرها المتوسط ، بالإضافة إلي استهلاكها المنخفض في البنزين وتوافر قطع غيارها بسهولة .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه :

أرخص سيارة صيني شبابية.. بريليانس FRV مستعملة

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1-بريليانس FRV موديل 2009

تمتلك سيارة بريليانس FRV موديل 2009 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 118 حصان، وعزم اقصي للدوران 155 نيوتن/ متر، وتصل السرعة إلي العجلات عن طريق علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات.

يتراوح سعر سيارة بريليانس FRV موديل 2009 من 100 ألف جنيه، ويصل إلي 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بريليانس FRV موديل 2009

2-جيلي امجراند EC 7 موديل 2015

تظهر سيارة جيلي امجراند EC 7 موديل 2015 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه حصانيه قدرها 107 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/ متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 165 كم/ ساعة، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات.

تتوافر سيارة جيلي امجراند EC 7 موديل 2015 بسعر يبدأ 100 ألف جنيه، ويصل إلي 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

جيلي امجراند EC 7 موديل 2015

3-نيسان صني موديل 2001

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2001 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوه قدرها 92 حصان، وعزم اقصي للدوران 109 نيوتن/ متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 165 كم/ ساعة، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

تأتي سيارة نيسان صني موديل 2001 بسعر يبدأ من 90 ألف جنيه، ويصل إلي 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

نيسان صني موديل 2001

4-بريليانس جالينا موديل 2009

تحصل سيارة بريليانس جالينا موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه حصانيه تصل إلي 102 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك .

تقدم سيارة بريليانس جالينا موديل 2009 بسعر يبدأ من 95 ألف جنيه، ويصل إلي 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بريليانس جالينا موديل 2009

5-فيات بونتو ايفو موديل 2011

زودت سيارة فيات بونتو ايفو موديل 2011 بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوه قدرها 77 حصان، وعزم اقصي للدوران 115 نيوتن/متر، زودت بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات.

فيات بونتو ايفو موديل 2011

تبدأ أسعار سيارة فيات بونتو ايفو موديل 2011 من 95 ألف جنيه، وتصل إلي 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

بريليانس FRV موديل 2009 جيلي امجيراند EC 7 موديل 2015 نيسان صني موديل 2001 بريليانس جالينا موديل 2009 فيات بونتو ايفو موديل 2011

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