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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي شيرون في مواجهة نيسان GTR المعدلة| فيديو

بوجاتي شيرون في مواجهة
بوجاتي شيرون في مواجهة نيسان GTR المعدلة

تعتبر الأيقونة الفرنسية بوجاتي شيرون، واحدة من أسرع الإصدارات في عالم السيارات، حيث تمتلك تلك السيارة شعبية قوية وسط محبي عالم الانطلاق والتسارع، نسبة إلى قدراتها الفنية القوية ضمن أقوى السيارات الخارقة حول العالم.

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بوجاتي شيرون في مواجهة نيسان GTR المعدلة

واشتدت المنافسة بعد أن ظهرت بوجاتي شيرون أمام سيارة نيسان GTR، والتي تمتلك تعديل مميز للغاية، ولكن أمام بوجاتي يبدو أن الأمر يحمل الكثير من التوقعات، لتنطلق المواجهة من خلال مقطع فيديو نشرته قناة The Hamilton Collection المتخصصة في مجال استعراض السيارات عبر موقع YOUTUBE.

 

ولم تكن انطلاقة بوجاتي شيرون ونيسان GTR المعدلة هي الأولى خلال السباق التنافسي، بل ظهرت سيارات أخرى مثل ماكلارين بي 1 وسينا والنسخة 765LT من ماكلارين ايضا، إلى جانب سباق اخر بين فيراري لافيراري و بورشه 918 سبايدر، مع الكثير من النتائج المبهرة وسط انطلاقات مميزة.

 

وكانت بوجاتي شيرون تمثل دور البطولة أمام بروشه 918 سبايدر ضمن فعاليات المقطع المقدم، لتقطع الأولى مسافة الربع ميل خلال 10.10 ثانية، على عكس بروشه 918 سبايدر والتي تمكنت من مواصلة هذا السباق خلال مدة زمنية بلغت 10.17 ثانية.

 

أما عن السباق المنتظر بين بوجاتي شيرون ونيسان GTR المعدلة، فكانت المفاجأة على عكس التوقعات، حيث تمكنت نيسان GTR صاحبة الـ 2000 حصانا، من تحقيق فوز كبير على بوجاتي شيرون بعد أن قطعت مسافة الربع ميل خلال مدة زمنية استغرقت 8.94 ثانية، بينما حققت بوجاتي شيرون نفس المسافة في فترة زمنية قدرت بـ 10.02 ثانية.

 

شاهد بوجاتي شيرون في مواجهة نيسان GTR المعدلة

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