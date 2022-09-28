أرخص سيارة صيني شبابية.. بريليانس FRV مستعملة

ينتشر في السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات المختلفة، وتحتوي تلك الإصدارات على الكثير من المميزات والتكنولوجيات الحديثة ، التي تساعد سائق السيارة وركابها على الشعور بالراحة والأمان أثناء قضاء احتياجات هم، ومن هذه السيارات سيارة بريليانس FRV موديل 2014.

بريليانس FRV موديل 2014

المواصفات الفنية لسيارة بريليانس FRV موديل 2014

تستمد سيارة بريليانس FRV موديل 2014 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة قدرها 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 160 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية .

بريليانس FRV موديل 2014

مواصفات السلامة والأمان في سيارة بريليانس FRV موديل 2014

تقدم سيارة بريليانس FRV موديل 2014 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، فرامل ABS ، ونظام MSR ، وفرامل EBD ، واثنتين من الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي مع قضبان حماية جانبية، وكمبيوتر رحلات، ومانع للسرقة ، و بنظام غلق وفتح السيارة عن بعد ، وإنذار سرقة ، ونظام ذكي للركن .

بريليانس FRV موديل 2014

أطوال وأعراض سيارة بريليانس FRV موديل 2014

جاءت سيارة بريليانس FRV موديل 2014 بأطوال وأعراض مختلفة كالاتي ، الطول 4210 مم ، والعرض 1755 مم ، والارتفاع 1460 مم، وقاعدة العجلات 2580 مم ، وسعة صندوق الأمتعة 314 لتر، و وزن السيارة 1230 كجم.

بريليانس FRV موديل 2014

المواصفات الداخلية لسيارة بريليانس FRV موديل 2014

زودت مقصورة سيارة بريليانس FRV موديل 2014 بالعديد من التجهيزات منها ، مكيف هواء ، ومقاعد من الجلد ، وراديو ، وكاسيت ، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة ، وزجاج كهربائي ، وعدادات قياسية للسرعة ، ومساحات تخزين إضافية بالابواب الأربعة ، وأزرار للتحكم بالإضاءة ، ودرج أمامي للخزين ، ومرايا داخلية .

بريليانس FRV موديل 2014

المواصفات الخارجية لسيارة بريليانس FRV موديل 2014

تظهر سيارة بريليانس FRV موديل 2014 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها على مرايا جانبية كهربائية ، وفتحة سقف ، وإضاءة ضباب أمامية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بريليانس ، وسبويلر خلفي أعلى شنطة السيارة .

بريليانس FRV موديل 2014

سعر سيارة بريليانس FRV موديل 2014

تتوافر سيارة بريليانس FRV موديل 2014 بسعر يبدأ من 109 آلاف جنيه ، ويصل إلى 124 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .