بالسعر والمواصفات.. تفاصيل بريليانس V6 فى مصر

تقدم السيارة بريليانس V6 موديل 2021 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات و هم، DELUXE و GRAND DELUXE، و الفئة الثالثة كاملة التجهيزات FLAGSHIP .

بريليانس V6 موديل 2021

ومن المعروف ان السيارة بريليانس V6 موديل 2021 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات.

كما تتسارع السيارة السيارة بريليانس V6 موديل 2021 ، من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود 7.5 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

بريليانس V6 موديل 2021

أما عن الأبعاد الخارجية للسيارة بريليانس V6 موديل 2021 ، فتاتى بطول بلغت 4620 مم، و عرض يقدر بـ 1922 مم، و 1734 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 455 لتر .

وتظهر السيارة بريليانس V6 موديل 2021 ، بمقود حركة متعدد المهام، و عدد 4 مكبرات صوتية تصل إلى 6 للفئة كاملة التجهيز، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10.4 بوصة، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED.

كما تشمل السيارة بريليانس V6 موديل 2021 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مرايات جانبية كهربائية، مع برنامج التوازن الالكتروني ESP، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لمساعدة قائد المركبة على الاصطفاف، ونظام التحذير عند التصادم، بالإضافة إلى زر إيقاف و تفعيل المحرك، و ستائر هوائية جانبية مع كاميرا 360 درجة للفئة عالية التجهيز.

بريليانس V6 موديل 2021

أما عن أسعار السيارة بريليانس V6 موديل 2021

- أوتوماتيك / DELUXE 2021 بسعر 320,900 جنيه .

- أوتوماتيك / GRAND DELUXE 2021 بسعر 344,900 جنيه .

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2021 بسعر 369,900 جنيه .