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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني بسعر يبدأ من 180 ألف جنيه.. تفاصيل

نيسان صني موديل 2012
نيسان صني موديل 2012

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة من سيارات السيدان اليابانية المعروفة باعتماديتها الكبيرة، وتعتبر نيسان صني واحدة من أشهر هذه السيارات، وتستمر نيسان في تحديثها سنوياً بإصدارات جديدة، كما تباع الإصدارات القديمة منها في سوق السيارات المستعملة.

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نيسان صني موديل 2012

بدأت نيسان في انتاج صني للمرة الأولى في اليابان عام 1995 ، ثم جاء الجيل الثاني منها في عام 2000، حتى ظهر الجيل الثالث للمرة الأولى في 2011، وهو المتواجد حاليًا بمصر، وجاء جيل رابع جديد في الخارج في عام 2019.

 

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2012

وتمتاز السيارة نيسان صني موديل 2012 وهي من اشهر السيارات بقوتها وحجمها الذي يتناسب مع كل الفئات حيث تأتي بمحرك سعه 1600 سي سي يضخ قوة تصل الى 118 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات أو مانيوال خماسي السرعات حسب الفئة، وتبلغ سعة وتانك البنزين 50 لتر.

نيسان صني موديل 2012

يبلغ متوسط استهلاك الوقود في السيارة نيسان صني موديل 2012 نحو 6.9 ليتر لكل 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى الى 178 كيلومتر في الساعة.

 

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2012 بعد من مواصفات الأمن والسلامة أبرزها ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، مساند الرأس أوتوماتيكية، مساعد الفرامل BA، والوسائد الأوتوماتيكية Airbags، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD.

نيسان صني موديل 2012

سعر السيارة نيسان صني موديل 2012

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2012 في السوق المصري للسيارات المستعملة بـ 180 ألف جنيه للنسخة المزودة بناقل حركة مانيوال، بنما يبلغ سعر النسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك نحو 240 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة العامة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

مانيوال نيسان صني المستعملة أوتوماتيك السوق المصري

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