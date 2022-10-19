ردًا على قمع حقوق المرأة.. كندا تدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران

أدانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، هجمات الطائرات بدون طيار الروسية على المدن الأوكرانية، ملوحة باستخدام مزيد من العقوبات على إيران.

وأوضحت الوزيرة الكندية أن بلادها تدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران ردا على قمع حقوق المرأة والاحتجاجات المستمرة، فضلا عن مزاعم باستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الهجمات على أوكرانيا.

وغردت جولي عبر تويتر قائلة: "الاحتجاج السلمي حق من حقوق الإنسان. يجب أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الاحتجاجات بأمان. كرئيس مشارك لـمؤسسة حرية الأعلام أدعو إيران إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ووقف الاضطهاد والمضايقة وترهيب الصحفيين عبر الإنترنت وخارجه."

كانت الوزيرة الكندية قد أعلنت عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 34 ممثلاً وكاتبًا ومقدمي برامج تلفزيونية روسية، إلى جانب شبكة تلفزيونية مملوكة للدولة تديرها وزارة الدفاع في البلاد، والتي يقول المسؤولون إنها "متواطئة" في نشر "معلومات مضللة ودعاية" حول العملية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في بيان لها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لسنوات لتقويض وحدة أراضي أوكرانيا من خلال وسائل الإعلام الحكومية والوكلاء الذين "يرددون نقاط الحديث غير التاريخية للرئيس بوتين والادعاءات القانونية الكاذبة بشكل واضح".