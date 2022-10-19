العثور على جثة شاب بزراعات مركز طامية بالفيوم

تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة شاب تم نحره بواسطة مجهولين ، وإلقائه بزراعات منطقة المسلات بقرية قصر رشوان بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية بالحادث.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد . ر (19 سنة) بملقاة فى الأراضى الزراعية ، وبها طعنات بالرقبة والوجه ، ويدعى (محمد . ر) 18 سنة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث طامية والرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة طامية لكشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط المتهمين في هذه الجريمة البشعة .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة بالفيوم التي تولت التحقيق .