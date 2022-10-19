رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التكنولوجيا والتعليم

تفقد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم، وكان فى استقباله الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وياسر السيد عبدالسلام أمين الكلية والإداريين والعمال وطلاب الاتحاد بالكلية.

حيث بدأت الزيارة بالترحيب برئيس الجامعة والضيوف وتفقد سيادته مكاتب الموظفين وجميع المعامل والورش والمدرجات وقاعات التدريس بالكلية وانبهر سيادته بمظهر الكلية وأعرب عن سعادته بما شاهده في الكلية، وتم عرض لوحدة الاستشارات الصناعية والتدريب وحصر للتجارب المعملية واحتياجات الوحدة، مؤكدا خلال الزيارة على تقديم كافة الدعم لهذه الكلية ذات التخصصات المهمة والمطلوبة التى تدخل فى عنق الصناعة، حيث إنها تنقسم إلي خمس أقسام متمثلة فى قسم تكنولوجيا الإنتاج، تكنولوجيا التبريد، تكنولوجيا الإلكترونيات، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا السيارات بجانب برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا السيارات الهجينة وبرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

وقام رئيس الجامعة بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الاتحاد بقاعة المؤتمرات بالكلية وعرض الدكتور ياسر فتوح رؤية الكلية وتطورها وتحدث عن جميع البرامج الموجودة بها كما تم عرض شرح لمشروع الفورمولا من الطالبة أمل عبدالرحمن لنموذج مختصر عن المشروع المشتركين فيه مع جامعة اكسفورد برووكس الإنجليزية

وقال رئيس الجامعة أن الكلية بها كوادر وكيانات علمية مدربة على أعلى مستوى، مؤكدا على ضرورة الوصول لجودة التعليم، موجها ضرورة إعادة تشغيل الورش واستغلال موارد الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أننا نسعى لتحقيق الاستغلال والتشغيل الأمثل لوحدات الكلية، وتصدرت كلمات سيادته عبارة "منتج حقيقي صنع في جامعة حلوان "حيث قال أن بناء الكلية والجامعة وتطويرها ينبع من أبنائها وأن الرجال هم من يصنعوا التغيير فلابد من تشغيل كافة الماكينات وعمل صيانة داخلية دون اللجوء لشركات صيانة من خارج الجامعة.



مبينا أهمية تطوير اللوائح والتوسع في عمل البرامج التكنولوجية الجديدة المميزة التى تحافظ على تفرد وتميز الكلية، ولابد أن نعمل سوياً لتغيير الوضع الحالي للاحسن لتخريج خريجى الكلية على أعلى كفاءة ليعمل الطالب بمجالات متميزة.



وخلال الاجتماع شدد سيادته على ضرورة عمل حصر لكافة الآلات والأجهزة الموجودة بالجامعة وصيانتها وتشغيل الفنيين والطلاب والخريجين في أعمال الصيانة، وأكد على ضرورة تنمية فكرة الإنتاج الذاتي للجامعة وتبني الأفكار الجديدة وبذل جهد كبير في ذلك فهذا ما تحتاجه الجامعة والدولة لتواكب تطورات سوق العمل.



وتناقش سيادته مع بعض من السادة أعضاء هيئة التدريس وعرض مشكلاتهم والوصول لحلول جذرية وسريعة كما عرض بعض طلاب الاتحاد مطالبهم وتبني سيادته أفكارهم وآرائهم وأوضح وقوف الجامعة بجانب طلابها وتذليل كافة العقبات التي تقع على عاتقهم.

هذا ورافق سيادته فى الجولة الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، والأستاذة مها عبدالرحيم أمناء الجامعة المساعدين وبعض من السادة مديرى العموم .

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