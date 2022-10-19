الجامعة العربية تؤكد ضرورة تعامل الإعلام مع الأحداث بموضوعية تواكب التطور

أكدت جامعة الدول العربية، الحاجة الماسة للتعاطي مع الأحداث والوقائع بصورة موضوعية ومهنية تواكب التطور التكنولوجي وتمتلك فعالية القدرة على ترك بصمات مؤثرة في المشهد الإعلامي الدولي الذي تهيمن عليه كبريات الوكالات والشركات الإعلامية الرقمية بما يؤمن تدفق الخبر العربي ويعكس قضايا المنطقة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي أمام المؤتمر الـ14 لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة.

وأشار السفير خطابي، في كلمته، إلى أن قرارات الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي انعقدت بالقاهرة تتقاطع مع هذا الهدف في نطاق الاستراتيجية الإعلامية العربية وخطط وآليات التعاون البيني بين الدول العربية في مجال الاعلام والاتصال.

ونوه خطابي، إلى شعار المؤتمر (حرية، مهنية، مسؤولية)، مؤكدا أهمية الحرية كحق أصيل من حقوق الانسان المتعارف عليها كونيا، مشددا في الوقت نفسه، على أن الحرية تظل عماد الأداء الصحفي والإعلامي، لكنها تنتهي حيث تبدأ المصالح الحيوية للدول وحرمة الأفراد والجماعات.

وأكد أهمية المؤتمر، في ضوء التحولات البنيوية التي يشهدها الحقل الصحفي والإعلامي والدور المنوط بهذه المنظمة العريقة في خدمة المقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها بروح العزيمة والتجديد.