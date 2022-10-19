تميم ينضم لقائمة المهنئين.. ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين أمير قطر والرئيس العراقي الجديد؟

هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، فيما استعرض الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



التهنئة جرت هاتفياً بين الجانبين، اليوم الأربعاء، حيث أعرب أمير دولة قطر عن أمنيّاته للرئيس العراقي بـ"التوفيق والسداد"، كذلك تمنّى للشعب العراقي "المزيد من التقدم والازدهار".



واستعرض خلال الاتصال "العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها"، إضافة إلى "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، تسلّم تهنئات من نظرائه في الدول، منها سوريا والجزائر ومصر والإمارات، إلى جانب الأردن والمملكة المتحدة وغيرها.



أمس الأول، أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالعلاقات الأخوية بين السعودية والعراق، مؤكداً عزم المملكة على تعزيزها وتمتينها في المجالات كافة، في رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بمناسبة تسنمه لمنصبه.



وجرت يوم الاثنين مراسم تسلم عبد اللطيف رشيد منصبه رئيساً للعراق، مؤكداً أنه سيبذل كل جهده "لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة".



مجلس النواب العراقي، كان قد انتخب يوم الخميس عبد اللطيف جمال رشيد، رئيساً للجمهورية، ليصبح الرئيس العاشر للجمهورية على مر تاريخ البلاد.