عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي: جاريدو نزل سخنان على الأهلي.. وبرونو حريف

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على شوط مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي الأول، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "شوط قوي سريع. جاريدو نزل سخنان على الأهلي مما صبغ الشوط من أوله بالإثارة. الأهلي كان الأخطر. والاسماعيلي بداية مبشرة قوية عكس الموسم الماضى. برونو لاعب حريف ولم يظهر بعد كل ما عنده. لمساته ملفتة.. المباراة تنادي شادي حسين".

txt

نصائح نبيل الحلفاوي لـ شيرين عبد الوهاب للخروج من أزمتها

txt

نبيل الحلفاوي: أكتر حاجة فارقة مع صلاح عدم الوصول لكأس العالم

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي في اللقاء الذي جمعت بينهما  باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الفريقين
خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-
محمد فوزي فى حراسة المرمي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي فى خط الوسط وباسم مرسي فى خط الهجوم.

بينما خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق. 
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي  وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر. 
خط الهجوم : محمد شريف. 

الاسماعيلي الأهلى الدوري المصري الفنان نبيل الحلفاوي نبيل الحلفاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي 0-0 في الدوري

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

خبير اقتصادي: طن الرمال السوداء يضخ للدولة عائدًا 60 ألف دولار ..فيديو

الدولار يسجل 19.72جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

ترشيحاتنا

بيراميدز يتقدم علي إنبي 1-0 فى الشوط الأول بقدم مصطفي فتحى

أردوغان: تركيا مستعدة للمساهمة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال المفاوضات

مستقبل غير مضمون.. حقيقة مفاوضات أهلي جدة مع بيرسي تاو

ثقب الأوزون يصل لأكبر حجم له منذ 2015

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

رائدة الاستدامة .. مبادرة Polestar 0 لتغيير صناعة السيارات بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة مخططة.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة|شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل غداء غير تقليدي

بعد تعرضها للتنمر .. شاهد أجمل إطلالات نداء شرارة عبر الفيسبوك

لو عندك جرثومة المعدة.. طبيب يكشف بـ 10 خطوات تقضي عليها

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب.. مصطفى كامل يوضح “فيديوجراف”

تحذير من تحدى على تيك توك منتشر بين طلبة المدارس

أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ