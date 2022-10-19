نبيل الحلفاوي: جاريدو نزل سخنان على الأهلي.. وبرونو حريف

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على شوط مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي الأول، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "شوط قوي سريع. جاريدو نزل سخنان على الأهلي مما صبغ الشوط من أوله بالإثارة. الأهلي كان الأخطر. والاسماعيلي بداية مبشرة قوية عكس الموسم الماضى. برونو لاعب حريف ولم يظهر بعد كل ما عنده. لمساته ملفتة.. المباراة تنادي شادي حسين".

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي في اللقاء الذي جمعت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الفريقين

خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد فوزي فى حراسة المرمي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي فى خط الوسط وباسم مرسي فى خط الهجوم.

بينما خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم : محمد شريف.