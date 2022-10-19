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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة بأسيوط  تستكمل تنفيذ مبادرة المناخ مسئوليتي

صدى البلد

استكملت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتي" والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة في إطار الإستعداد استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (Cop 27) ، وذلك للحفاظ على البيئة فى ظل العوامل الجديدة التي أدت إلى تغير المناخ . 

وقال حازم حسن مدير المديرية :إن المبادرة تأتي في إطار دور الوزارة في نشر الوعي البيئي ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ، وقد نُفذت في مجموعة  شركات حورس للصناعات الغذائية، وتناولت موضوعات حول التغيرات المناخية ، ودور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على البيئة الحد من مخاطر تغيرات المناخ.

وأشار علي سيد وكيل المديرية الى أن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل جزء لا يتجزأ في الحفاظ علي بيئة العمل وخلق مناخ آمن للحد من التلوث البيئي فضلا عن الحد من الانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري في تلوث البيئة ونقص المياه العذبة وكثرة الفيضانات.

 وقال وكيل المديرية : إنه تم إلقاء المحاضرات من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،  كيمائي محمد حسن ، والكيميائي محمد مدكور.بحضور لفيف من ممثلي السلامة بشركات ومصانع المدينة الصناعية بعرب العوامر مركز أبنوب ، وكذلك مفتشي السلامة بالمديرية، ومدير إدارة السلامة والموجه الفني، ومسئولى التوعية والإعلام بإدارة السلامة والصحة المهنية.

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