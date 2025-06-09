8 طائرات للإطفاء.. حريق هائل في غابات عين كارم بالقدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين أن منطقة عين كارم بمدينة القدس المحتلة اشتعل فيها حريق غابات؛ وبدأت شرطة الاحتلال في إخلاء نزلاء دار رعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حريق غابات في إسرائيل

ويعمل رجال الإطفاء في دولة الاحتلال على إخماد حريق الغابات سريع الانتشار الذي اندلع بعد ظهر اليوم، حسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بأن الشرطة تُخلي نزلاء دار رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة القريبة، وتستعد لإخلاء مناطق إضافية وأغلقت السلطات طريقًا قريبًا أمام حركة المرور.

وأفادت متحدثة باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ أن حوالي 35 فرقة إطفاء تعمل في موقع الحريق إلى جانب ثماني طائرات إطفاء، في محاولة لاحتواء الحريق.