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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني تقرر تغريم رئيس برشلونة 150 يورو.. لهذا السبب

صدى البلد

قررت لجنة الإنضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تغريم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، 150 يورو فقط؛ بسبب دخوله غرفة الحكام بعد إنتهاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

كان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد دخل غرفة الحكام بعد إنتهاء مباراة ريال مديد، لمناقشة العديد من القرارات.

واكتفت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني بـ توقيع عقوبة مالية فقط وتغريمه 150 يورو وفقا للمادة رقم 133 من قانون الانضباط.

يذكر أن ريال مدريد قد فاز على نظيره برشلونة بثلاثية مقابل هدف، في كلاسيكو الأرض، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة خوان لابورتا ريال مدريد لجنة الانضباط الدوري الإسباني

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