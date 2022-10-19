ترقية 1740 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ببني سويف وحافز ل2270

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، القرار رقم (1539) بشأن الموافقة على ترقية 1740 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2022، من العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وكذا العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى المستويات الوظيفية الموضحة قرين كل منهم مع احتفاظهم بالأقدمية المتبقية ، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2022

كما تضمن القرار في مادته الثانية: منح عدد 2270 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ، حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022، بحد أدني 100 جنيهاً وبحد أقصى 150 جنيهاً ، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2022 ، مع التوجيه للجهات المختصة بتنفيذ القرار " كل فيما يخصه"

وأوضح أحمد مرسى، مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن القرار يأتى فى ضوء الكتاب الدوري وقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رقم 155 لسنة 2022، بشان ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية واستحقاق العاملين شاغلي وظائف المستويات الوظيفية(كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية وبالمستوى الأول"أ "بالمجموعة النوعية التخصصية والكتابية والفنية، وبالدرجة الأولى لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية بالمجموعة الحرفية، وبالمستوى الثالث "أ" بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة ممن مضى على شغلهم لهذه المستويات 3 سنوات، حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي) ، وعلى موافقة لجنة الموارد البشرية بجلستها المنعقدة في 6 سبتمبر الماضي والمعتمد محضرها في 20 من نفس الشهر