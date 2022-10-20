فريسة للسماسرة..إيرين سعيد تطالب بحل مشكلات الحصول على بطاقة خدمات ذوي الهمم

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، وتوجيه إلى وزير الصحة والسكان ، ووزيرة التضامن الإجتماعي بشأن تعقيد السيستم المستخدم من المواطنين أصحاب الهمم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة .

وقالت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد أنه لا يوجد مراعاة للأمية الرقمية لهم ، الأمر الذي جعلهم فريسة للسماسرة ، مشيرة إلى أنه لا يقبل التظلم فى حالات الرفض أو عدم اللياقة الطبية ، فمن يرفض يتم رفضه نهائيا .

وطالبت النائبة إيرين سعيد بالتدخل لحل هذه الأزمة ، خاصة وأننا بدولة تحترم حقوق المواطنين من أصحاب الهمم ، مع ضرورة الحفاظ على تحقيق العدالة الاجتماعية لهم .