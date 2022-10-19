محمود أبو الدهب: أتوقع رحيل بعض مدربي الأندية قريباً.. تفاصيل

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أنه يتوقع رحيل بعض مدربي أندية الدوري الممتاز خلال الأيام القادمة بعد مرور عدة جولات بمسابقة الدوري في الفترة القادمة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتوقع رحيل بعض مدربي أندية الدوري الممتاز في الفترة القادمة في ظل قوة مسابقة الدوري هذا الموسم والتدعيمات الكثيرة التي قامت بها الأندية في فترة الانتقالات الصيفة الماضية".

وأضاف :" من الوارد التضحية ببعض مدربي الأندية قريبًا في الفترة القادمة وفقاً لنتائج المباريات القادمة بمسابقة الدوري".

حقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدف الأهلي خلال المباراة اللاعب البديل شادي حسين بالدقيقة 74 بعد ثلاثة دقائق من مشاركته، فيما شهدت الدقيقة 90+3 طرد لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.