عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبو الدهب: أتوقع رحيل بعض مدربي الأندية قريباً.. تفاصيل

بيراميدز وانبي
بيراميدز وانبي

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أنه يتوقع رحيل بعض مدربي أندية الدوري الممتاز خلال الأيام القادمة بعد مرور عدة جولات بمسابقة الدوري في الفترة القادمة.

txt

لمسة يد.. خبير تحكيمي: سموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو

txt

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتوقع رحيل بعض مدربي أندية الدوري الممتاز في الفترة القادمة في ظل قوة مسابقة الدوري هذا الموسم والتدعيمات الكثيرة التي قامت بها الأندية في فترة الانتقالات الصيفة الماضية".

وأضاف :" من الوارد التضحية ببعض مدربي الأندية قريبًا في الفترة القادمة وفقاً لنتائج المباريات القادمة بمسابقة الدوري".

حقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدف الأهلي خلال المباراة اللاعب البديل شادي حسين بالدقيقة 74 بعد ثلاثة دقائق من مشاركته، فيما شهدت الدقيقة 90+3 طرد لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

محمود أبو الدهب الدوري الممتاز النادي الأهلي الاسماعيلي شادي حسين طاهر محمد طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ترشيحاتنا

تبدأ من 115 ألف جنيه.. دايو نوبيرا في سوق المستعمل | تفاصيل

الأهلي يقرر خصم 50 ألف جنيه من طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

اقتصاد بريطانيا أمام نفق مظلم .. وليز تراس تكافح للبقاء في السلطة

موجز السوشيال.. إيقاف لاعب في أوروبا بعد تدخينه على دكة البدلاء.. تيشيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا

عرض الويك إند.. اشتري iPhone 12 جديد بـ 7000 جنيه فقط

سيارة مشبوهة قرب مبنى الكابيتول تثير الذعر بأمريكا.. والشرطة تعتقل 3 أشخاص|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ