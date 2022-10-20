الدوري الأوروبي.. أرسنال يستدرج آيندهوفن لخطف بطاقة التأهل

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره آيندهوفن الهولندي، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساءً، على ملعب الإمارات، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويستهدف فريق أرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، تحقيق الفوز على آيندهوفن في مباراة اليوم، وضمن التأهل إلى الدور المقبل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة في مسابقة الدوري الأوروبي إلى دور الـ 16 مباشرة، بينما يخوض يشارك المركز الثاني في دور الـ 32.

وكان فريق أرسنال حقق العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويواصل الدولي المصري محمد النني غيابه عن أرسنال أمام آيندهوفن في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق آيندهوفن إلى تحقيق مفاجأة بالفوز على أرسنال في مباراة اليوم وخطف صدارة المجموعة الأولى، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، وتأمين الوصافة.



ترتيب المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي:

1- أرسنال: 9 نقاط

2- آيندهوفن: 7 نقاط

3- بودو جليمت: 4 نقاط

4- زيورخ: 0 نقاط

