عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة النواب: قرارات الحكومة الأخيرة تضمن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة استجابة الحكومة لتوصية لجنة الزراعة بمجلس النواب يشأن تشكيل لجنة لمتابعة حل أزمة نقص أعلاف الدواجن، مشيدا بقرار وزير الزراعة السيد القصير بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وعضوية ممثل عن البنك المركزى وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن وزارة التموين ورئيس اتحاد منتجى الدواجن،  بالإضافة إلى ممثلين للجنة الزراعة بالبرلمان وذوى الخبرات.

وأكد الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيبن، أهمية ذلك القرار الذى نص علي أن تنعقد اللجنة أسبوعيًا وبشكل دوري لمتابعة تنفيذ القرارات المعنية بشأن توفير الأعلاف.
وأضاف أن تلك الخطوة تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة وحرصها علي التنسيق اللازم لتوفير الأعلاف وتفعيل الرقابة علي سوق الأعلاف.

وقال الحصرى، أن فعالية تلك اللجنة وأداء دورها في توفير الأعلاف وكذلك متابعة الرقابة، يضمن عدم حدوث نقص في الأعلاف وبالتالي يضمن انخفاض أسعار الدواجن والبيض.

وأكد الحصرى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستظل في متابعة مستمرة لحل المشكلة حتى يتم القضاء عليها وضبط السوق، والعمل علي زيادة حجم الإنتاج من محاصيل الأعلاف بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها مستقبلا.


وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عقدت اجتماع الثلاثاء الماضي برئاسة النائب هشام الحصرى، و بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.  


وكان النائب هشام الحصرى، طالب في كلمته،  الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الافراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن.

وقال الحصرى، عدم الرقابة الجادة، يقول للمستورد ارفع السعر، وهو أمر غير مقبول.

وشدد الحصرى على أهمية الجهود اللى تبذلها الدولة في ذلك القطاع، محذرا،  حال عدم الرقابة يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.


وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تفعيل الرقابة على سوق الأعلاف للحد من التلاعب في أسعارها، وكذلك ضرورة التوسع في زراعة الاعلاف، وذلك للحفاظ على صناعة الدواجن.  

وأضاف الحصرى، يعد قطاع الإنتاج الداجنى، من القطاعات الإنتاجية الهامة نظرا لتحقيق الامن الغذائي، وأيضا نظرا لما يحققه ذلك القطاع من مكانة عالمية متميزة. حيث يصل حجمه بنحو ٥٠٠ مليون دولار.

البنك المركزي حماية المستهلك مجلس النواب وزير الزراعة مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يبعد أهالي «أبو داود» عن الحياة منذ 60 يوما|صور

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

ترشيحاتنا

هجوم كاسح.. التلفزيون الحكومي الروسي يمهد لخسارة مدوية في أوكرانيا

بنمو 29.2%|31 مليون دولار صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير خلال 2022.. بالأرقام

يوم القيامة.. لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟

الأب الروحي للثقافة|فاروق حسني يدعم القاهرة السينمائي بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه

تشمل الأخوات والأرامل.. أعرف شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه

الدفاع الروسية: تصفية 200 عسكري أوكراني في محور كريفوي روج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من 8 أمراض|«شاي الثوم» مشروب خارق في الصباح .. اعرف الوصفة

يصيبك بالعمى .. خطأ شائع أثناء استخدام العدسات اللاصقة

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب| شاهد

بطن مسطح وجسم منحوت.. مشروبات خارقة لحرق الدهون

فيديو

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ