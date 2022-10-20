الأرصاد: سقوط أمطار.. مفاجأة في أسعار الذهب و العملات اليوم|خدمات تهمك

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية وأسعار الذهب اليوم الخميس 20-10-2022 وحالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات.. ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالأسواق



قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 20-10-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 20-10-2022، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وهي فرصة للشراء للكثير من المقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1266 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1108 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 950 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8864 جنيها.

الدولار يسجل 19.72 جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم 20أكتوبر

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.72 جنيه للبيع، و19.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.39 جنيه للبيع و19.27 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.29 جنيه للبيع و22.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.25 جنيه للبيع و5.22 جنيه للشراء.

العظمى 28 على القاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20-10- 2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى



القاهرة 28 22



الإسكندرية 26 19



الإسماعيلية 29 19



الدقهلية 28 22



الغردقة 31 22



المنيا 29 18

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

كشفت منار غانم مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إننا نشعر باختلاف درجات الحرارة بين فترات النهار والليل التى نشعر بها بالأجواء المائلة بالبرودة، وأغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط تؤثر على أغلب مناطق الجمهورية .

الأجواء خلال فترة النهار سنشعر بها مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى

وأضافت أن الأجواء خلال فترة النهار سنشعر بها مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية وأغلب المناطق على البحر المتوسط، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار مع سقوط أمطار خفيفة على أسيوط ، سوهاج .

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون بين 28 و29 درجة مئوية.

أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم 20_10_2022

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 7 جنيهات للكيلو

البصل ب4.5 جنيه للكيلو

البطاطس 10 جنيهات للكيلو

الخيار 5 جنيهات

الملوخية 5جنيهات

الكوسة 11 جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات

الفلفل الرومي 11 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم:



البلح 8 جنيهات

العنب 9 جنيهات

الجوافة 15جنيهات

الرمان 12جنيهات