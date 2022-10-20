استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ المنيا يوجه برفع المصدات الحديدية بشوارع حي شمال..صور

طالب أهالي حي شمال مدينة المنيا بإزالة المصدات الحديدية من شوارع الحي لإعاقتها الحركة المرورية وتسببها في الاختناق المروري.

ومن جانبه وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع الإشغالات التى تعيق حركتهم لتحقيق رضا المواطنين.

ووجه الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا نائبه محمود أبو كريشة بسرعة إزالة المصدات الحديدية بمنطقة ميدان لبنان والمنطقة المحيطة به والخاصة بعمل بعض المصدات الحديدية أمام العمارات والشوارع والتى تعيق حركة السير وتسبب التكدس المرورى.

وتمت إزالة تلك المصدات ورفع الإشغالات من شوارع الحى وتم التوجيه لرئيس الحى بتكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع الحى.

وفي سياق متصل اعلن الدكتور محمد حلمى قيام الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بغرس 150 شجرة مثمرة بطوخ الخيل وطوه وصفط الغربية لخلق بيئة صحيه نظيفه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة لخلق جو نظيف خالى من الأمراض ولاظهار جمال القريه وبتوجيهات المحافظ اللواء اسامه القاضى.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا على ضرورة المتابعه المستمرة لكافة الأعمال الصحيه بإنشاء حمله مكثفه من خلالها تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القريه والقرى التوابع وبصفه مستمره ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وللقضاء على فيرس كورونا المستجد

إزالة المصدات الحديديه بحي شمال

إزالة المصدات الحديديه بحي شمال