عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل متطور من شاومي Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro

كشفت أحدث التسريبات أن شركة شاومي Xiaomi، تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد، والتي تعد أبرز مزاياه هو كاميرته المتطورة، تحت عنوان Xiaomi 13 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، أظهرت تسريبات مصورة حية تصميم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13 Pro، والتي كشفت عن تفاصيل ومعلةمات مهمة حول تصميم الكاميرا الخلفية للهاتف الرائد القادم.

 

بكاميرا 200 ميجابكسل .. تعرف على أفضل هواتف شاومي لعام 2022

أرخص موبايل من شاومي.. Redmi A1+ هاتف أندرويد اقتصادي للشباب

 

تسريبات مصورة تكشف تصميم رائد شاومي Xiaomi 13 Pro


وتبعا للمعلومات الواردة، سيأتي هاتف Xiaomi 13 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بمستشعر IMX989 من سوني بحجم 1 بوصة، وبدقة 50 ميجابكسل، والذي سبق أن قدمته شاومي في هاتف Xiaomi 12S Ultra.

وسيعمل هاتف شاومي الرائد Xiaomi 13 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 2، وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف المرتقب سيأتي بإعدادات كاميرا متطورة بالتعاون مع شركة لايك Leica الألمانية.

تسريبات مصورة تكشف رائد شاومي Xiaomi 13 Pro بتصميم جديد كليا

وسيحتوي هاتف Xiaomi 13 Pro، على جزيرة كاميرا ضخمة تضم الكاميرا الأساسية بمستشعر 1 بوصة في الجانب الأيسر من جزيرة الكاميرا، كما تضم إعدادات الكاميرا مستشعر في المنتصف بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وبصرف النظر عن الكاميرات، من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 13 Pro بشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة، ستدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ولوحة شاشة E6 بجودة عرض QHD + من إنتاج شركة سامسونج.

وأظهرت الصورة المسربة لواجهة الهاتف أن Xiaomi 13 Pro، سيأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة افتراضية بسعة 3 جيجابايت، ومن المحتمل أن يأتي الهاتف الرائد الذي يحمل الاسم الرمزي nuwa، إلى السوق الصيني أولا.

ومن المتوقع ظهور سلسلة Xiaomi 13 في وقت لاحق من هذا العام، ومن المحتمل أن يأتي الإعلان بعد أسابيع قليلة من كشف كوالكوم عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديد في منتصف شهر نوفمبر القادم.

تسريبات مصورة تكشف رائد شاومي Xiaomi 13 Pro بتصميم جديد كليا
شاومي Xiaomi 13 PRO هاتف شاومي هاتف رائد جديد تصميم شاومي 13 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

موضوعات متعلقة

ينافس سامسونج وشاومي.. هاتف جديد من هونر يكتسح الأسواق بسعر رخيص

منافس سامسونج الأقوى.. معلومات عن أسطورة هواتف أوبو Oppo Find N 2

تفوق على فيسبوك وواتساب.. مليار مستخدم نشط لـ تيك توك يوميا

مواصفات وسعر آيباد برو 2022 الجديد من آبل

ترشيحاتنا

لبستني قميص نوم وصورتني .. اعترافات الطفل ضحية هتك العرض بالجيزة

وسائل مساعدة لقائد السيارة.. كيف تؤدي الثقة الزائدة في التكنولوجيا لـ «كارثة»؟

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

بعد استقالتها.. مدفيديف ساخرا: امنحوا تراس جائزة نوبل لأسرع انهيار اقتصادي

زواج بدأ بشهامة وانتهى بالموت.. تفاصيل صادمة لقضية قتل على شاطئ الإسكندرية

إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين السياحة والشباب والرياضة لتعزيز اجتذاب الأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. استخدام الهاتف بهذه الطريقة يعرضك لمخاطر الإصابة بالأورام السرطانية

بعد تصدرها التريند.. شاهد| صورة تكشف خسارة دنيا سمير غانم للوزن

كاش مايوه.. داليا البحيري تتألق على البحر | شاهد

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

فيديو

إضراب واشتباكات ... ماذا يحدث بالقدس بعد استشهاد عدي التميمي | فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

صابونة محمد رمضان بـ55 ألف جنيه.. أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ