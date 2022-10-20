موبايل متطور من شاومي Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد

كشفت أحدث التسريبات أن شركة شاومي Xiaomi، تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد، والتي تعد أبرز مزاياه هو كاميرته المتطورة، تحت عنوان Xiaomi 13 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، أظهرت تسريبات مصورة حية تصميم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13 Pro، والتي كشفت عن تفاصيل ومعلةمات مهمة حول تصميم الكاميرا الخلفية للهاتف الرائد القادم.

تسريبات مصورة تكشف تصميم رائد شاومي Xiaomi 13 Pro



وتبعا للمعلومات الواردة، سيأتي هاتف Xiaomi 13 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بمستشعر IMX989 من سوني بحجم 1 بوصة، وبدقة 50 ميجابكسل، والذي سبق أن قدمته شاومي في هاتف Xiaomi 12S Ultra.

وسيعمل هاتف شاومي الرائد Xiaomi 13 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 2، وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف المرتقب سيأتي بإعدادات كاميرا متطورة بالتعاون مع شركة لايك Leica الألمانية.

تسريبات مصورة تكشف رائد شاومي Xiaomi 13 Pro بتصميم جديد كليا

وسيحتوي هاتف Xiaomi 13 Pro، على جزيرة كاميرا ضخمة تضم الكاميرا الأساسية بمستشعر 1 بوصة في الجانب الأيسر من جزيرة الكاميرا، كما تضم إعدادات الكاميرا مستشعر في المنتصف بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وبصرف النظر عن الكاميرات، من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 13 Pro بشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة، ستدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ولوحة شاشة E6 بجودة عرض QHD + من إنتاج شركة سامسونج.

وأظهرت الصورة المسربة لواجهة الهاتف أن Xiaomi 13 Pro، سيأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة افتراضية بسعة 3 جيجابايت، ومن المحتمل أن يأتي الهاتف الرائد الذي يحمل الاسم الرمزي nuwa، إلى السوق الصيني أولا.



ومن المتوقع ظهور سلسلة Xiaomi 13 في وقت لاحق من هذا العام، ومن المحتمل أن يأتي الإعلان بعد أسابيع قليلة من كشف كوالكوم عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديد في منتصف شهر نوفمبر القادم.