إبراهيم نجم: دار الإفتاء ترمومتر المجتمع .. ويرد حوالى 4000 سؤال يوميًا

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن دار الإفتاء المصرية هى ترمومتر المجتمع.



وأضاف مستشار المفتي، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على هامش مؤتمر الإفتاء" الفتوى والتنمية المستدامة"، أنه يرد لدار الإفتاء ما يقرب من حوالي 4000 سؤال فى اليوم الواحد، جزء كبير من هذه الأسئلة يدور حول القضايا الأسرية والمجتمعية.

وأشار “نجم”، الى أن دار الإفتاء اتأخذت اجرائين الاول وقائي وهى وقاية الشباب المقبولين على الزواج من الوقوع فى المشكلات الاسرية، حيث تم فتح ادارة كبيرة تحت مسمى “الإرشاد الزواجى”، مُشيرا الى أنه سيكون هناك خطة لدار الإفتاء بعمل مقر لإدارة الإرشاد الزواجي فى جميع محافظات مصر.

وتابع قائلآً: قضية الإرشاد الزواجي مهمة جدًا، كما أنه تم تخصيص جزء كبير من الموسوعة المصرية لعلوم الفتوى عن هذه الفتاوى وتنمية الاسرة مشاركةً فى المبادرات الرئاسية التى نشهدها حاليًا.