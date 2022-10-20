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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد استقالة تراس من منصبها

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطانية، ليز تراس استقالتها من منصبها.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، ارتفع الجنيه الإسترليني عند 1.13 دولار، وذلك بعد أنباء استقالة تراس من منصبها.

كما ارتفعت الأسهم في البداية على مؤشر فوتسي 100، وانخفضت تكاليف الاقتراض الحكومي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا مرة أخرى إلى 3.8٪ مستمرًا في انتعاشه منذ المستويات المرتفعة التي أعقبت الميزانية المصغرة والتي بلغت حوالي 5٪ والتي تطلبت تدخل بنك إنجلترا.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلمها للمنصب.

وقالت تراس في كلمة ألقتها من داونينج ستريت إنها تسلمت منصبها في ظل عدم استقرار وفي ظل قلق العائلات من كيفية دفع الفواتير وفي ظل الحرب في أوكرانيا وعدم استقرار اقتصادي على المستوى العالمي.

استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس من منصبها

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وأضافت: "انتخبت من قبل حزب المحافظين لمحاولة قلب الأوضاع، وقمنا بالإيفاء بما وعدنا به فيما يتعلق بضمان أسعار الطاقة، والتأمين الوطني، ووضعنا رؤية لخفض الضرائب".

وتابعت قائلة: "أدرك بالنظر إلى الوضع، أنه لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين من أجله.. تواصلت مع الملك تشارلز الثالث وأبلغته بأنني قررت الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، مع الاستمرار في أداء مهامي كرئيسة للحكومة حتى انتخاب خلف لها".

وأفادت بأنها التقت اليوم برئيس لجنة عام 1922 السير جراهام برادي، واتفقا على أنه ستكون هناك انتخابات لاختيار قائد للحزب في غضون الأسبوع المقبل.

وتراس التي تولت رئاسة الحكومة لأقصر مدة زمنية في التاريخ البريطاني، تعرضت لضغوط من نواب حزب المحافظين للاستقالة بعد استقالة سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية ومع انزلاق حزب المحافظين إلى الفوضى، ووسط مطالبات عدة لها للاستقالة.

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