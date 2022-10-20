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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنتيجة 13-12

الأهلي يتأخر أمام بنفيكا البرتغالي في الشوط الأول بكأس العالم لأندية اليد

صدى البلد

 

تأخر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 13-12 في الشوط الأول في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة السوبر جلوب لكرة اليد "كأس العالم للأندية."

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية بجانب، مضر السعودي مستضيف البطولة.

وتأهل إلى المربع الذهبي حتى الآن كلاً من، برشلونة الإسباني بعد تفوقه على الترجي التونسي وكيلسيه البولندي الذي انتصر على تاوباتي البرازيلي.

وتستضيف الدمام بالمملكة العربية السعودية منافسات بطولة السوبر جلوب لكرة اليد خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري

النادي الأهلي كأس العالم للاندية برشلونة السعودية

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