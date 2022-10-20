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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد وفاة إمام بأزمة قلبية

شومان: تنمر المصلين يكشف الابتعاد عن آداب الدين وهدي النبي

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

استنكر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، تصرفات بعض المصلين والتي كان آخرها التنمر على أحد الأئمة والتسبب في وفاته بعد اعتراضهم على صعوده المنبر الجمعة الماضية.

ابتعاد عن آداب الدين وهدي النبي

وقال شومان من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تنمر أحد المصلين على إمام وقف على منبر رسول الله، وكأنه في سوق يكشف إلى أي مدى ابتعد بعض الناس عن آداب دينهم وهدي نبيهم”.

وتوفي الشيخ محمد عبد العليم بدوي، صاحب الـ 42 عاماً إثر أزمة قلبية حادة فاجئته بعدما قام عدد من المصلين بأحد مساجد محافظة المنوفية بالتنمر عليه ومحاولة إخراجه من المسجد بعدما تغيب إمام وخطيب المسجد الأساسي، حيث بادر عدد من المصلين الدفع بالشيخ المتوفي لاحقاً للصعود لمنبر المسجد.

فيما حاول بعض الأهالي عقب صلاة الجمعة الذهب إلى منزل الشيخ لترضيته، فقابلهم وقال لهم: “لم أبك لسبابى ولكنه لسب الدين في بيت الله”، وفي أعقاب أداءه صلاة العصر سقط الإمام الراحل في الركعة الأخيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه وبسبب توقف عضلة القلب فارق الحياة.

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افتتاحات المساجد الجديدة

في سياق آخر، تفتتح وزارة الأوقاف ( 21 ) مسجدًا الجمعة 21 أكتوبر 2022م ، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 277 ) مسجدًا، منها ( 222 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 55 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1.  مجمع الرحمة – السلام 2 – حي عتاقة
2.  الشيخ خليفة -  الكبانون – حي عتاقة
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3.  الرحمة – كفر بني هلال – دمنهور
4.  اليشع الكبير – النوبارية – مركز أبو المطامير
5.  الفاروق عمر – قرية السخنة  - مركز بدر
6.  عزبة سعيد الشرقية – مركز شبرا خيت
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
7.  الرحمن – تطون– مركز إطسا
8.  الغفران – الخشاب –  مركز طامية

مديرية أوقاف بور سعيد
م المسجد وعنوانه
9.  عمر بن الخطاب – قرية أم خلف  - جنوب بور سعيد
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
10.  آل عتمان – الشغب - اسنا
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
11.  عباد الرحمن – عزب العرب – برهمتوش - السنبلاوين
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
12.  النور – صفط الشرقية - الواسطى
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
13.  أبو بكر الصديق – دهمرو – مغاغة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
14.  نور الإسلام وشهرته الحاج عبد المنعم – حامول السعيد - الحامول

عباس شومان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر رئيس لجنة المصالحات آداب الدين هدي النبي الأئمة منبر رسول الله الشيخ محمد عبد العليم بدوي

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