أحلى من اللحمة.. طريقة عمل حواوشي الفراخ اللذيذ

يعد الحواوشي من الأطعمة اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار والتي يتم تحضيرها بعدد مختلف من الوصفات و يتم تقديمها بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم الحواوشى بالفراخ.

مقادير عمل حواوشي الفراخ

* 1 كيلوجرام من الفراخ المفرومة

* 1/2 كيلوجرام من البصل – مفروم خشن

* 2 طماطم مبشورة

* 2 قرن فلفل حار و رومي مفرومين

* 1 كوب من البقدونس المفروم

* 2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

* 2 ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي

* 1 و 1/2 ملعقة صغيرة من الملح

* 1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

* زيت لدهن الحواوشي

* عيش بلدي

طريقة عمل الحواوشى بالفراخ:



* ضعي الفراخ المفرومة في وعاء عميق و ضيفي اليها البصل و الطماطم و الفلفل و البقدونس المفرومين.



* ضعي الملح و الفلفل و بهارات الحواوشى و الزبدة و اعجني جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.



* ادهني صينية فرن بقليل من الزيت و شغلي الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن.



* اصنعي فتحات صغيرة في العيش البلدي باستخدام سكين حاد , ضعي كمية مناسبة من حشوة الفراخ في كل رغيف و وزعيها بالتساوي.



* اضغطي على الرغيف حتى تتوزع الحشوة ثم ضعيه على الصينية ثم ادهني كل رغيف بقليل من الزيت.



* ضعي حواوشي الفراخ في الفرن على الرف الأسفل على درجة حرارة 220 مئوية حوالي 20 الى 30 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين.



* اخرجي الحواوشي من الفرن و قدميه مع طبق من البطاطس المقلية و استمتعي بوجبة غداء رائعة وبالهنا و الشفاء.