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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أحلى من اللحمة.. طريقة عمل حواوشي الفراخ اللذيذ

صدى البلد

يعد الحواوشي من الأطعمة اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار والتي يتم تحضيرها بعدد مختلف من الوصفات و يتم تقديمها بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم  الحواوشى بالفراخ.

مقادير عمل حواوشي الفراخ

* 1 كيلوجرام من الفراخ المفرومة
* 1/2 كيلوجرام من البصل – مفروم خشن
* 2 طماطم مبشورة
* 2 قرن فلفل حار و رومي مفرومين
* 1 كوب من البقدونس المفروم
* 2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة
* 2 ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي
* 1 و 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
* 1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
* زيت لدهن الحواوشي
* عيش بلدي

طريقة عمل الحواوشى بالفراخ:


* ضعي الفراخ المفرومة في وعاء عميق و ضيفي اليها البصل و الطماطم و الفلفل و البقدونس المفرومين.


* ضعي الملح و الفلفل و بهارات الحواوشى و الزبدة و اعجني جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.


* ادهني صينية فرن بقليل من الزيت و شغلي الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن.


* اصنعي فتحات صغيرة في العيش البلدي باستخدام سكين حاد , ضعي كمية مناسبة من حشوة الفراخ في كل رغيف و وزعيها بالتساوي.


* اضغطي على الرغيف حتى تتوزع الحشوة ثم ضعيه على الصينية ثم ادهني كل رغيف بقليل من الزيت.


* ضعي حواوشي الفراخ في الفرن على الرف الأسفل على درجة حرارة 220 مئوية حوالي 20 الى 30 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين.


* اخرجي الحواوشي من الفرن و قدميه مع طبق من البطاطس المقلية و استمتعي بوجبة غداء رائعة وبالهنا و الشفاء.

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