أحلى من اللحمة.. طريقة عمل حواوشي الفراخ اللذيذ

يعد الحواوشي من الأطعمة اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار والتي يتم تحضيرها بعدد مختلف من الوصفات و يتم تقديمها بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم الحواوشى بالفراخ.
مقادير عمل حواوشي الفراخ
* 1 كيلوجرام من الفراخ المفرومة
* 1/2 كيلوجرام من البصل – مفروم خشن
* 2 طماطم مبشورة
* 2 قرن فلفل حار و رومي مفرومين
* 1 كوب من البقدونس المفروم
* 2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة
* 2 ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي
* 1 و 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
* 1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
* زيت لدهن الحواوشي
* عيش بلدي
طريقة عمل الحواوشى بالفراخ:
* ضعي الفراخ المفرومة في وعاء عميق و ضيفي اليها البصل و الطماطم و الفلفل و البقدونس المفرومين.
* ضعي الملح و الفلفل و بهارات الحواوشى و الزبدة و اعجني جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.
* ادهني صينية فرن بقليل من الزيت و شغلي الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن.
* اصنعي فتحات صغيرة في العيش البلدي باستخدام سكين حاد , ضعي كمية مناسبة من حشوة الفراخ في كل رغيف و وزعيها بالتساوي.
* اضغطي على الرغيف حتى تتوزع الحشوة ثم ضعيه على الصينية ثم ادهني كل رغيف بقليل من الزيت.
* ضعي حواوشي الفراخ في الفرن على الرف الأسفل على درجة حرارة 220 مئوية حوالي 20 الى 30 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين.
* اخرجي الحواوشي من الفرن و قدميه مع طبق من البطاطس المقلية و استمتعي بوجبة غداء رائعة وبالهنا و الشفاء.