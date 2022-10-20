معارض بوتين الشهير يواجه عقوبات جنائية لاتهامه بدعم الارهاب

قال السياسي المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ، يوم الخميس ، إن السلطات فتحت قضية جنائية جديدة ضده بتهمة الترويج للإرهاب والتطرف ، مما قد يضاعف عقوبته.

ويقضي نافالني ، أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بالفعل عقوبة السجن بتهمة الاحتيال ، وانتهاكات ازدراء المحكمة ، والإفراج المشروط ، والتي يرفضها جميعًا باعتبارها تهمًا ملفقة تهدف إلى إسكاته.

وشوهد السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني على شاشة عبر رابط فيديو خلال جلسة استماع للمحكمة للنظر في ادعاءاته ضد إدارة مستعمرة جنائية، حيث يقضي عقوبة بعد إدانته بانتهاكات الإفراج المشروط والاحتيال وازدراء المحكمة ، في مدينة كوفروف الروسية، في 7 أكتوبر 2022.

وقال السياسي المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يوم الخميس إن السلطات فتحت دعوى جنائية جديدة ضده بتهمة الترويج للإرهاب والتطرف ، وربما تضاعف عقوبته بأكثر من الضعف.

ويقضي نافالني، أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبة سجن تصل إلى 11-1 / 2 سنة بتهمة الاحتيال، وانتهاكات ازدراء المحكمة، والإفراج المشروط، والتي يرفضها جميعًا باعتبارها تهمًا ملفقة تهدف إلى إسكاته.

وقال ساخرًا في تغريدة على تويتر ، مقارنًا نفسه بخصم شيرلوك هولمز: 'أنا عبقري العالم السفلي. البروفيسور موريارتي لا يضاهيني'.

واضاف 'اعتقدتم جميعًا أنني كنت معزولًا في السجن لمدة عامين، ولكن اتضح أنني كنت أرتكب جرائم بشكل نشط، ولحسن الحظ، كانت لجنة التحقيق متيقظة ولم يفوتني أي شيء'.

وتابع نافالني إن محاميه قدروا أنه قد يواجه الآن عقوبة تراكمية تصل إلى نحو 30 عاما، ولم يصدر تأكيد رسمي فوري للقضية الجديدة من لجنة التحقيق.

وقالت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارمش، إن القضية تتعلق بقناة على موقع يوتيوب تسمى 'بوبولار بوليتيكس' أطلقها حلفاؤه بعد أن كان بالفعل في السجن لمدة عام.

ولطالما كان نافالني شوكة في صف بوتين، حيث شن حملة ضد الفساد المستشري في روسيا من خلال مقاطع فيديو بارعة ومُنتجة ببراعة وجذبت جمهورًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

في عام 2020 ، تعرض للتسمم بغاز أعصاب خلال أرحلة الحملة في سيبيريا ، حسب التحليل الذي أجراه

العديد من المؤسسات الطبية الأوروبية، ونفى الكرملين تورطه.

وبعد أشهر من العلاج الطبي في ألمانيا ، تم القبض عليه بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عندما عاد إلى روسيا في بداية عام 2021.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، سرّع الكرملين حملته لقمع وإسكات المعارضة الداخلية. وتحدث نافالني ضد الحرب ، وهاجم بوتين خلال مثوله أمام المحكمة ووصف الغزو بأنه 'غبي' و 'مبني على الأكاذيب'.