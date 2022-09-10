أمريكا تتهم روسيا بعدم احترام حقوق المعارض نافالني

اتهمت الولايات المتحدة اليوم السبت، روسيا بعدم احترام حقوق المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ولا سيما من خلال عدم السماح له "بالتواصل بحرية مع محاميه".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة جدا من أن الحكومة الروسية تتدخل بشكل تعسفي ومتزايد في حقوق أليكسي نافالني".

وأوضح أن "سلطات السجن أعاقت إعداد دفاعه وقدرته على التواصل بحرية مع محاميه"، على سبيل المثال من خلال مراقبة اجتماعاتهما أو التسبب في تأخير تبادل الوثائق.

وقال برايس إن هذا "دليل جديد على المضايقات ذات الدوافع السياسية" التي تستهدف نافالني مؤكدًا أن هذا يسلط الضوء على "الخوف الذي يشعر به أولئك الذين يقولون الحقيقة" في روسيا، داعيا مرة جديدة إلى الإفراج الفوري عن المعارض.

حرمان من محادثات مع المحامي

والخميس قال نافالني إنه حُرم من إجراء محادثات سرية مع محاميه. وبحسب قوله فإن كل وثيقة يتم تبادلها مع دفاعه ستخضع الآن "للتحقق لمدة ثلاثة أيام" من جانب إدارة السجن.

وفي نهاية مايو، أكّد القضاء الروسي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات بحق نافالني بعد إدانته باختلاس تبرعات تسلّمتها منظماته، وهي اتهامات ينفيها المعارض ويعتبرها مسيّسة.

والناشط في مكافحة الفساد وأبرز المعارضين للكرملين سُجن بتهمة "الاحتيال" في قضية تعود إلى العام 2014 وتتعلق بالشركة الفرنسية إيف روشيه.

وأوقف المعارض في يناير 2021 عند عودته إلى البلاد من ألمانيا بعد أن تلقّى العلاج من عملية تسميم خطرة تعرّض لها في أغسطس وحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها، في اتهام نفاه الكرملين.

