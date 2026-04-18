لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادًا لمباريات الدوري القادمة.. صور

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادًا للمباريات ".

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادًا للمباريات القادمة ".

أكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن صعود ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي، منحه صدارة تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأندية خلال آخر 5 سنوات برصيد 68 نقطة.

وأضاف العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك" أن النادي الأهلي جاء في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، في ظل المنافسة القوية بين كبار أندية القارة على صدارة التصنيف القاري.

فاز فريق صن داونز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان صن داونز قد فاز على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب مساء الأحد الماضي، ليقتنص بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية بمجموع اللقائين 2-0.