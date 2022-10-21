أسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

يستعرض صدى البلد أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة 21-10-2022 في مصر خلال السطور التالية:

سعر الدولار

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.63-19.68" جنيه للشراء و"19.69-19.71" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.71 جنيه في بنكي "العربي الإفريقي والتجاري الدولي"، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع ، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" ما بين "17- 13" قرشا شراءً وبيعًا.. وفي بنكي "الأهلي ومصر" سجل (اليورو) 19.14 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.. وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجلت 19.14 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 19.17 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الجنيه الإسترليني ما بين "23 - 25 قرشا" شراءً وبيعًا.. حيث سجل في بنكي "الأهلي ومصر" 21.97 جنيه للشراء و22.13 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 22.99 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 22.97 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.04 جنيه للشراء و22.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي اليوم في مصر

وعربيا.. سجل الريال السعودي 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.34 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

تذبذب سعر الذهب اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 مسجلا ارتفاعًا طفيفًا بعد تراجعه لأدنى مستوى مع بداية تعاملات أمس، وذلك بفعل تراجع طفيف للدولار، ووسط تزايد الاحتمالات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم في مصر

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن⁩ أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس.

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,266 شراء 1,269

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,161 شراء 1,163

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,108 شراء 1,110

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 950 شراء 951

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 739 شراء 740

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 633 شراء 634

سعر أونصة الذهب

الاونصة بيع 39,381 شراء 39,453

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 8,864 شراء 8,880

سعر كيلو الذهب

بيع 1,266,286 شراء 1,268,571

سعر المصنعية في جرام الذهب

وتتغير أسعار الذهب بسبب فروق المصنعية من محل ذهب لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، ويأتي سعر المصنعية من 20 و 60 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكفائه المشغولات الذهبية، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملاته، اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك بمصر.