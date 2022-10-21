ضمن جهود دعم الحوار الوطني.. التنسيقية تلتقي أهالي قرية الإخيوة بالشرقية

عقد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، أمس الخميس مع أهالي قرية الإخيوة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في إطار جهود التنسيقية لدعم الحوار الوطني.

تناولت الجلسة الحديث مع المواطنين عن الحوار الوطني وأهدافه وقيمة الاستماع لكافة وجهات النظر المتنوعة والمختلفة للوصول لأفضل الآراء التوافقية تحت مظلة الصالح الوطني.



وتعد تلك الجلسات بداية لجلسات حوارية ونقاشية وجلسات استماع، حول القضايا والتحديات التي نواجهها على المستوي القومي والمحلي، بهدف الخروج بتوصيات يتم عرضها على المسئولين لتنفيذ المناسب منها حتى يكون المواطن شريكا في صناعة القرار ومواجهة التحديات، كما تستهدف الوقوف على احتياجات المواطنين الخاصة والعامة وتعميق التواصل معهم.

وصرح النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا اللقاء يأتي في ضوء سلسلة من الجلسات التي تستهدف التواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ونقل نبض الشارع، في ظل ما تنتهتجه الدولة من سياسة ترمي إلى استيعاب كافة الأفكار.