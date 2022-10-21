ورش تدريبية للمجالات الجديدة بسوق العمل.. خبراء العرب بإعلام القاهرة لمدة عام

تحرص كلية الإعلام جامعة القاهرة، على إطلاق دورات تدريبية تهدف للارتقاء بالمستوى التعليمي لطلابها، ومواكبة تكنولوجيا التحول الرقمي، خاصة لأن كلية الإعلام صاحبة ريادة تدريس الإعلام ومواده بمصر والوطن العربي، ومؤخرا أطلق قسم الإذاعة والتليفزيون، بـ إعلام القاهرة، سلسلة تدريبية بعنوان "لقاء الخبراء: Meet The Experts".

مشروع تدريبي للتخصصات الإعلامية الجديدة

وتتضمن السلسلة التدريبية مجموعة من التخصصات الجديدة بالإعلام الرقمي، والتي تأتي تحت رعاية الدكتور حنان جنيد، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام وإشراف الدكتورة وسام نصر القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتور سارة فوزي، أحمد المدرس بالقسم.

محاضرات ومحتوى المشروع التدريبي

كما ويتضمن المشروع التدريبي الجديد مجموعة من المحاضرات والورش الشهرية في عدة تخصصات أهمها:

الرصد والتحليل الإعلامي لمحتوى وسائل الإعلام.

إدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل.

استخدام محركات البحث والخوارزميات في تسويق وإدارة المحتوى.

تسويق المحتوى عبر مواقع التواصل.

الاستخدامات المثلى لصناعة المحتوى عبر أدوات مواقع التواصل الاجتماعي.

صناعة وإدارة المحتوى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

التخطيط الإعلامي للمنصات الرقمية.

لقاء الخبراء بإعلام القاهرة

ويحاضر بهذه الورش التدريبية، مجموعة من الخبراء والمتخصصين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الرقمية المختلفة كما تبدأ أولى فعاليات هذا المشروع التدريبي يوم الأحد 30 أكتوبر في الثانية عشر ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية، وتحمل الفعالية عنوان "الإعلام الرقمي: الرصد الإعلامي وإدارة المحتوى"، ويحاضر بها الأستاذ محمد الصاوي أحد الخبراء بمجال الرصد والتحليل الإعلامي، والأستاذ ربيع فهمي، المشرف على المحتوى المرئي بإحدى المنصات الرقمية السعودية.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة وسام نصر، القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المشروع التدريبي، بأن هذا المشروع يستهدف تمكين طلبة الكلية من التعامل مع تقنيات وأدوات الإعلام الرقمي واستخدامها لتسويق المحتوى الذي يقومون بإنتاجه.

وأضافت "نصر"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أن هذا المشروع التدريبي، يستمر لمدة عام، ويفتح آفاق تخصصات جديدة يحتاجها السوق الإعلامي وتتخطى فقط تقنيات الإنتاج والتصوير وأن هذا ليس بجديد على كلية الإعلام جامعة القاهرة ورسالتها التي تسعى لأن تكون دائمة التطوير والمواكبة للتطورات الإعلامية والتكنولوجيا.

المهنة تشبعت بالتخصصات التقليدية

من جانبها، قالت الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، والمنسق العام للمشروع التدريبي، إن صناعة الإعلام قد تشبعت بأعداد الخريجين الذين يجيدون فقط التخصصات التقليدية في التصوير والإخراج والإنتاج والكتابة للمحتوى وتقديمه.

مجالات جديدة يحتاجها سوق العمل الإعلامي

وأكدت، خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد"، أن صناعة الإعلام والترفيه والتقدم التكنولوجي المستمر في هذه الصناعة يقدم لطلاب الإعلام فرصة ذهبية عن طريق خلق مجموعة من التخصصات الوليدة التي يحتاجها السوق الإعلامي ولم يحدث بها أي تشبع بعد خاصة في تسويق وإدارة وتخطيط محتوى وسائل الإعلام الرقمية وأيضا إجادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في صناعة وتسويق المحتوى الإعلامي والترفيهي.

وأعربت سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، عن أمانيها بأن ينتقل هذا المشروع التدريبي من الكلية الأم العريقة إلى كافة كليات ومعاهد وأقسام الإعلام المصرية لتخريج دفعات إعلامية قادرة على تطوير صناعة الإعلام المصري والعربي ولديها المهارات الكافية للتعامل مع تكنولوجيات الاتصال المتلاحقة بهذه الصناعة